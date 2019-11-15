Регулированием тарифов на ж/д перевозки должна заниматься НКРТ – отраслевые ассоциации

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 6777
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 783
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 972
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4698
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1854
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1026
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 936
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3654
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 936
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1341
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3951
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 324
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 15:31

Регулированием тарифов на ж/д перевозки должна заниматься НКРТ – отраслевые ассоциации

  Комментировать
Регулированием тарифов на ж/д перевозки должна заниматься НКРТ – отраслевые ассоциации
НКРТ должна определить источники неэффективной работы УЗ и указать на необходимость их ликвидации

Запуск Национальной комиссии по регулированию транспорта (НКРТ) позволит установить экономически обоснованные тарифы для Укрзализныци, занимающей монопольное положение на рынке.

Такое мнение представители отраслевых ассоциаций высказали в ходе круглого стола "Реформа "Укрзализныци" – альтернатива тарифным инициативам госмонополии и единственный путь к снижению грузовых железнодорожных тарифов".

"Без создания Национальной комиссии по регулированию на транспорте абсолютно преждевременно говорить не только об автоматической индексации, но и о каком-либо повышении тарифов. Более того, нельзя говорить о скрытых видах тарифов, таких как сближение классов грузов, поскольку прямой функцией такого регулятора будет оценка влияния на отрасль экономики… Пока это влияние никто не оценивал", - отметил глава ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Роман Скильский.

По его словам, НКРТ также должна определить источники неэффективной работы УЗ и указать на необходимость их ликвидации. Речь идет о кросс-субсидировании пассажирских перевозок за счет грузовых или необходимости уплаты налога на землю под железнодорожными путями.

Тарифная политика УЗ должна быть прозрачной и прогнозируемой, поскольку от этого зависит эффективная работа агропроизводителей, работающих по форвардным контрактам, отметил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. В то же время, попытки УЗ ввести автоматическую индексацию тарифов противоречат этой идее.

"Поэтому мы поддерживаем принятие законопроекта "О железнодорожном транспорте", который предполагает введение и частной тяги,.. и создание национальной комиссии по регулированию транспорта. Мы также приветствуем решение Укрзализныци по выходу на IPO", - отметил Иващенко.

По его мнению, такие подходы смогут обеспечить приток инвестиций и помогут госкомпании нарастить эффективность перевозок, с которыми сейчас "Укрзализныця" не справляется.

"Укрзализныця" увеличила перевозки зерна до 36 млн т – но это не тот прирост, который удовлетворял бы аграрный рынок. Поскольку в этом году мы будем иметь рекордный экспорт зерна, 59-60 млн т по сравнению с предыдущим 52 млн т", – отметил Иващенко.

В свою очередь руководитель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Анатолий Татаринов призвал руководство УЗ и ответственные органы власти ускорить темпы реформирования госкомпании.

"Хороший план (реформирования УЗ – ред.), все согласны. Но надо же когда-то начинать его делать. Есть независимый регулятор (НКРТ – ред.). Все сказали, что это эффективный механизм. Так давайте дождемся. Нет, мы полгода-год пытаемся прожить по старым схемам, с непонятными перекосами. Давайте строить уже нормальную экономику и быстрее это делать… Вроде бы декларации хорошие по реформированию УЗ, а движения нет", - отметил Татаринов.

Напомним, представители ряда отраслевых ассоциаций обратились к премьер-министру Украины и руководителям других высших органов исполнительной власти с просьбой системно реформировать "Укрзализныцю".

uaprom.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Регулированием тарифов на ж/д перевозки должна заниматься НКРТ – отраслевые ассоциации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Церковный собор постановил расторгнуть связи с Москвой

Украинцев призвали к восстанию

Ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 59776
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 17586
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 11458
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 5 Просмотров: 10962
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
9
 Просмотров: 9261
Экономика
Налоговая отчиталась об эффективной борьбе со схемами
Налоговая отчиталась об эффективной борьбе со схемами Просмотров: 45
"Поправка Геруса" помогает РФ не пустить Украину в европейскую энергосистему - эксперт
"Поправка Геруса" помогает РФ не пустить Украину в европейскую энергосистему - эксперт Просмотров: 135
Частные компании стали на шаг ближе к изготовлению спирта
Частные компании стали на шаг ближе к изготовлению спирта Просмотров: 63
Украинцам пообещали дешевые кредиты на землю
Украинцам пообещали дешевые кредиты на землю Просмотров: 135
Газ со скидками: в Нафтогазе объяснили, чем манипулирует Путин
Газ со скидками: в Нафтогазе объяснили, чем манипулирует Путин Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
5
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
2
Шария опять разыскивает полиция
Голосов: 22365
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua