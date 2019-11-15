Регулированием тарифов на ж/д перевозки должна заниматься НКРТ – отраслевые ассоциации

НКРТ должна определить источники неэффективной работы УЗ и указать на необходимость их ликвидации

Запуск Национальной комиссии по регулированию транспорта (НКРТ) позволит установить экономически обоснованные тарифы для Укрзализныци, занимающей монопольное положение на рынке.

Такое мнение представители отраслевых ассоциаций высказали в ходе круглого стола "Реформа "Укрзализныци" – альтернатива тарифным инициативам госмонополии и единственный путь к снижению грузовых железнодорожных тарифов".

"Без создания Национальной комиссии по регулированию на транспорте абсолютно преждевременно говорить не только об автоматической индексации, но и о каком-либо повышении тарифов. Более того, нельзя говорить о скрытых видах тарифов, таких как сближение классов грузов, поскольку прямой функцией такого регулятора будет оценка влияния на отрасль экономики… Пока это влияние никто не оценивал", - отметил глава ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Роман Скильский.

По его словам, НКРТ также должна определить источники неэффективной работы УЗ и указать на необходимость их ликвидации. Речь идет о кросс-субсидировании пассажирских перевозок за счет грузовых или необходимости уплаты налога на землю под железнодорожными путями.

Тарифная политика УЗ должна быть прозрачной и прогнозируемой, поскольку от этого зависит эффективная работа агропроизводителей, работающих по форвардным контрактам, отметил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. В то же время, попытки УЗ ввести автоматическую индексацию тарифов противоречат этой идее.

"Поэтому мы поддерживаем принятие законопроекта "О железнодорожном транспорте", который предполагает введение и частной тяги,.. и создание национальной комиссии по регулированию транспорта. Мы также приветствуем решение Укрзализныци по выходу на IPO", - отметил Иващенко.

По его мнению, такие подходы смогут обеспечить приток инвестиций и помогут госкомпании нарастить эффективность перевозок, с которыми сейчас "Укрзализныця" не справляется.

"Укрзализныця" увеличила перевозки зерна до 36 млн т – но это не тот прирост, который удовлетворял бы аграрный рынок. Поскольку в этом году мы будем иметь рекордный экспорт зерна, 59-60 млн т по сравнению с предыдущим 52 млн т", – отметил Иващенко.

В свою очередь руководитель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Анатолий Татаринов призвал руководство УЗ и ответственные органы власти ускорить темпы реформирования госкомпании.

"Хороший план (реформирования УЗ – ред.), все согласны. Но надо же когда-то начинать его делать. Есть независимый регулятор (НКРТ – ред.). Все сказали, что это эффективный механизм. Так давайте дождемся. Нет, мы полгода-год пытаемся прожить по старым схемам, с непонятными перекосами. Давайте строить уже нормальную экономику и быстрее это делать… Вроде бы декларации хорошие по реформированию УЗ, а движения нет", - отметил Татаринов.

Напомним, представители ряда отраслевых ассоциаций обратились к премьер-министру Украины и руководителям других высших органов исполнительной власти с просьбой системно реформировать "Укрзализныцю".