Регистрацию юридических лиц и ФЛП временно прекратят

С 7 по 16 августа данные будут переносить из старого реестра в новый. Фото: pixabay.com

7 августа с 18:00 временно прекратит работу Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Это связано с обновлением программного обеспечения ЕГР.

"С 7 по 16 августа данные будут переносить из старого реестра в новый, и у регистратора не будет доступа к ЕГР. Документы на регистрацию не будут принимать с 5 августа, а уже предоставленные документы должны быть обработаны до 7 августа, 18:00 ", - отмечает Министр юстиции Денис Малюська.

В Министерстве советуют запланировать проведение регистрационных действий до 5 августа или после 16 августа.

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В течение переноса данных Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации будет продолжать работать, иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

В Украине количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду.