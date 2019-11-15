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пятница, 15 ноября 2019 07:46

Референдум о продаже земли, может произойти раньше 2024

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Референдум о продаже земли, может произойти раньше 2024
Продажи земли без референдума не будет - Разумков. Фото: 2000.ua

Референдум по рынку земли может произойти раньше 2024 года. Однако для иностранцев не сразу откроют продажу земли.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет interfax.com.

"Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, на что оно готово или ни привлечь и дать возможность иностранцам покупать землю украинскую или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума. Плюс - будет переходный этап , когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки ", - рассказ Разумков .

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Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

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15
ноября

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