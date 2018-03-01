Реальная зарплата в Украине выросла почти до 8 тыс. грн

В Украине выросла зарплата. Фото: РБК

В январе 2018 года по сравнению с началом 2017 года в Украине на 12,3% увеличилась реальная заработная плата.

Согласно годовым итогам, заработная плата штатных работников увеличилась на 28,4% - до 7711 грн. При этом, по сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата уменьшилась на 12,1%, сообщил UA1.

Наибольший рост средней зарплаты в января 2018 года наблюдался в Днепропетровской области - на 32,7%, Винницкой - на 32,4%, Киевской - на 32,2%, Житомирской - на 31,9%, Закарпатской - на 31%.

Высокий уровень реальной заработной платы зафиксировали в январе в Киеве - 11668 грн, а самый низкий в Тернопольской области - 5865 грн.

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Премьер-министр Владимир Гройсман обещал 10 тысяч гривен средней зарплаты по всей Украине.