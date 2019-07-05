Рассмотрение жалобы на решение суда по тарифам "Укрэнерго" требуют ускорить

ГП "Гарантированный покупатель" инициировал ускорение рассмотрения жалобы на решение суда по тарифам "Укрэнерго". Фото: Цензор.НЕТ

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" направило в суд ходатайство об ускорении рассмотрения его апелляционной жалобы на постановление Окружного административного суда города Киева (№ 640/11330/19 от 27 июня 2019), которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Об этом заявил директор ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец.

"Да, мы подали в суд соответствующие документы. И уверены, что наша апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в ускоренном режиме, поскольку постановление Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" негативно влияет на деятельность нашего предприятия. Надеюсь, решением апелляционной инстанции решение Окружного админсуда Киева будет отменена", - сообщил Петриковец.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда города Киева, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго".

Ранее НКРЭКУ заявила, что указанные постановления были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет министров создал на базе госпредприятия "Энергорынок" два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".