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четверг, 11 марта 2021 15:15

Рассказали, в какой сфере уволили больше украинцев

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Рассказали, в какой сфере уволили больше украинцев
Больше всего потеряла промышленность. Фото: pexels.com

За год в Украине уволили 169 тыс. граждан. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре - 7,3 млн.

Больше всего потеряла промышленность - 67 тыс. сотрудников. Здравоохранение сократилась на 32,5 тыс., пишет Obozrevatel.

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Единственные отрасли, которые выросли за последний год, - сельское хозяйство, строительство и госуправление. В то же время на сферу строительства в прошлом году выделили рекордные более 100 млрд грн. Впрочем, это создало лишь 3,6 тыс. рабочих мест.

По данным Госстата, в Украине неофициально работают 3,3 млн украинцев - 2 млн мужчин и 1,3 млн женщин. Если бы все эти украинцы работали официально и получали хотя бы по 10 тыс. грн, бюджеты разных уровней ежемесячно получали бы 11,2 млрд грн.

В 2021 году работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сфере продаж, домашнего персонала и информационных технологий.

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