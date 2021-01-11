Рассказали, в каких случаях у украинцев могут забрать пенсии

С 1 января в Украине изменился процесс проверки получателей выплат от государства, в том числе и пенсий. В отдельных случаях государство может забрать уже назначенную выплату.
Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", рассказывает Obozrevatel.
Согласно ему, пенсию могут отменить, если:
- есть ошибка в фамилии;
- выплаты получили с фальшивыми документами;
- некоторое время жили за границей;
- не получали выплату 6 месяцев;
- вы переселенец и сменили место жительства.
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Впрочем, при наличии ошибки или несоответствия в базах данных отменять выплату сразу не будут. После верификации проходит второй этап проверки. Информацию проверяют, сопоставляют и после этого принимают решение. Если выплату отменили ошибочно, ее можно вернуть.
В Украине накопительная пенсия в 2021 году станет обязательной для работников некоторых предприятий с вредными условиями труда. Впрочем, введение накопительного уровня пенсионной системы для всех в ближайшее время не произойдет.
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