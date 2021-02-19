Рассказали, у каких специалистов выросли зарплаты в 2020 году

Госстат не учитывает теневые заработки. Фото: pexels.com

За 2020 год средняя зарплата в Украине выросла почти на 1 тыс. грн. Впрочем, в некоторых сферах оклады упали ниже уровня 2019 года.

Госстат не учитывает теневые заработки, самозанятых предпринимателей и структуры, в которых работает менее 10 работников, пишет "Сегодня".

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По словам экономистов, зарплаты увеличились:

- в госсекторе - из-за роста минимальной зарплаты;

- у специалистов остродефицитных профессий - инженеры, рабочие-станочники, строители-универсалы, водители фур и т.д.;

- у медиков - за счет коронавирусных надбавок.

В то же время в секторе общественного питания и гостиничного бизнеса заработки за карантин и локдаун упали примерно на 10%.

В Украине 9,6% работников получают более 25 тыс. грн. Минималку, от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, зарабатывают 16,0% штатных работников.