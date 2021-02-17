Рассказали, сколько украинцев зарабатывают больше 25 тыс. грн

Минималку, от 5 тыс грн до 6 тыс грн, зарабатывают 16,0%. Фото: pexels.com

В Украине 9,6% работников получают более 25 тыс. грн. Минималку, от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн, зарабатывают 16,0% штатных работников.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики за декабрь 2020 года, сообщает РБК.

Зарплату до 5 тыс. грн получают 7,0% населения. Более 25 тыс. грн зарабатывают 9,6%. Другим было начислено:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого чаще всего ищут работодатели: топ-5 профессий

от 5 тыс. до 6 тыс. грн - 16,0%;

от 6 тыс. до 6,5 тыс. грн - 5,2%;

от 6,5 тыс. до 7 тыс. грн - 4,8%;

от 7 тыс. до 8 тыс. грн - 7,2%;

от 8 тыс. до 10 тыс. грн - 10,9%;

от 10 тыс. до 12 тыс. грн - 9,7%;

от 12 тыс. до 15 тыс. грн - 11,4%;

от 15 тыс. до 20 тыс. грн - 11,6%;

от 20 тыс. до 25 тыс. грн - 6,6%.

На конец декабря, количество штатных работников, которым оплатили 50% и более рабочего времени, составила 6900,1 тыс. человек, что на 23,3 тыс. человек меньше, чем в сентябре - 6923,4 тыс. человек.

В правительстве заявили, что планируют в Украине достичь уровня средних зарплат Польши и Словакии до 2030 года. Украинцы в среднем зарабатывают 14,2 тыс. грн. В Польше средняя зарплата в 3 раза выше.