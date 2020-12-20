Рассказали об особенностях выплат опекунским и многодетным семьям

По многодетными семьями есть несколько программ помощи, одна из них - малоимущим. Фото: vchasnoua.com

Малообеспеченным многодетным семьям продолжат платить 130% прожиточного минимума на каждого ребенка.

В то же время, для детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на каких в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи. Об этом заявила министерка социальной политики Марина Лазебная.

"Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, проживающих в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр рассказала, насколько вырастут пенсии

Лазебная также сообщила о программах помощи многодетным семьям.

"За многодетными семьями у нас есть несколько программ помощи, одна из них - малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры помощи по программам многодетных выросли вдвое. Можно обратиться в органы соцзащиты, и там помогут", - рассказала она.

С 22 декабря начнут выплачивать по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам через карантин в январе.