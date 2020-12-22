Рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы не отравиться

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 495
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2457
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2061
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1863
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 216
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1179
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1827
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 918
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 14:45

Рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы не отравиться

  Комментировать
Рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы не отравиться
Главное правило - не покупайте красную икру в интернете. Фото: pixabay.com

Украинцы в соцсетях начали жаловаться на красную икру. Пишут, что продукт часто оказывается подозрительного цвета и с неприятным запахом.

Акционная красная икра может быть опасная, если попасть на недобросовестного производителя. Впрочем, чтобы не испортить праздник себе и родным, при выборе деликатеса следует придерживаться простых правил, рассказывает "Сегодня".

Во-первых, покупая икру на развес, требуйте стикер и дату распаковки тары. Допустимый срок хранения размороженной икры на вес - всего 2 дня.

По возможности, проверяйте температуру в холодильниках с икрой. Сроки годности указывают под конкретные условия хранения. Многие магазины пренебрегают этими требованиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем полезна красная икра для иммунитета и как выбрать настоящую: потребительский ликбез

Перед покупкой фасованной икры в непрозрачной таре, нужно потрясти баночку. Это даст возможность понять, много ли внутри самой икры. Если чувствуется, что в банке больше жидкости, чем икринок - от покупки лучше отказаться.

Если баночка прозрачная, изучите дно. Иногда через дно стеклянной упаковки можно увидеть плесень. Особое внимание следует уделять икре, которая была расфасована более чем полгода назад.

Но главное правило - не покупайте красную икру в интернете. В сети этот продукт продают по заниженным ценам, но чаще всего "деликатес" оказывается просто желатиновыми шариками, которые пахнут химией.

Красная икра горбуши и кеты подорожала на 20% в годовом измерении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы не отравиться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 33337
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22817
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 12204
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 9099
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 6525
Экономика
"Карантинные" 8 тыс. грн: какие предприниматели получат больше всего
"Карантинные" 8 тыс. грн: какие предприниматели получат больше всего Просмотров: 108
На вакцинацию украинцев от Covid-19 заложили мизер - экономист
На вакцинацию украинцев от Covid-19 заложили мизер - экономист
 Просмотров: 45
Музеям, кинотеатрам и отелям снизят налоги: подписан закон
Музеям, кинотеатрам и отелям снизят налоги: подписан закон Просмотров: 36
"Доступные кредиты 5-7-9%": выплаты достигли почти 16 млрд грн
"Доступные кредиты 5-7-9%": выплаты достигли почти 16 млрд грн Просмотров: 63
Госбюджет-2021 может не получить запланированных доходов - НБУ
Госбюджет-2021 может не получить запланированных доходов - НБУ Просмотров: 81
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
1
Подарок Зеленскому от Путина: Сенцов прокомментировал свое освобождение из плена
Голосов: 25785
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть