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вторник, 17 декабря 2019 14:27

Рассчитаться с долгами: впервые украинец официально стал банкротом

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Рассчитаться с долгами: впервые украинец официально стал банкротом
В хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Фото: Depositphotos

12 декабря украинец впервые официально смог объявить себя банкротом. Сделал это благодаря кодексу о банкротстве, который заработал 21 октября.

Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица. Легальная возможность обнулить свой долг появилась в украинцев после того, как в октябре вступил в силу кодекс из процедур банкротства, пишет Опендатабот.

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Первым физическим лицом, который объявил себя банкротом стал Тищенко Сергей Петрович. Имел статус ФЛП, однако деятельность прекратил 6 ноября 2019 года.

В хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Пока судьи не спешат открывать производство о банкротствах, потому что отсутствует судебная практика. Кроме того, иногда физлица подают ложную информацию о себе.

Дела о банкротстве рассматривает Хозяйственный суд по месту жительства заемщика. Заявление может подать тот, кто имеет долг по кредитам не менее 30 минимальных заработных плат. Или человек, который в течение 2 месяцев не платит половину платежей по займам. Также должно быть постановление государственного исполнителя, у заемщика нет имущества, за счет которого можно рассчитаться с кредитом. Должнику нужно уплатить авансовый платеж арбитражному управляющему и судебный сбор на общую сумму более 50 тыс грн.

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