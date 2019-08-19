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понедельник, 19 августа 2019 15:42

Расходы на утепление жилья пообещали компенсировать

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Расходы на утепление жилья пообещали компенсировать
ОСМД смогут получить компенсацию расходов на утепление дома в размере 40-50%. Фото: terbudway.com.ua

С сентября Фонд энергоэффективности будет возмещать 40-50% расходов на мероприятия по энергоэффективности для объединений совладельцев многоквартирных домов.

"Фонд энергоэффективности уже имеет программу энергомодернизации многоэтажек. Ее утвердил Наблюдательный совет Фонда. С сентября ОСМД смогут подаваться на участие в ней, получать гранты и модернизировать свои дома", - написал в Facebook вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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Он добавил, что программа Фонда включает два пакета - "Легкий" и "Комплексный".

"По первому пакету компенсация составляет 40% стоимости. По второму - 50%. Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%", - подытожил Зубко.

В марте-мае украинцы получили почти 800 млн грн "теплых кредитов". За эти деньги провели термомодернизацию своего жилья. В этом году на программу выделили 1,1 млрд грн. Из них уже использовали около 800 млн грн, сообщает пресс-служба Госагентства по энергоэффективности.

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