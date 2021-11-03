Рада хочет запретить продажу грибов "с рук"

Дикие грибы могут запретить продавать для согласования законодательства с ЕС. Фото: Pexels

Для гармонизации законодательства в сфере обращения, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов по нормам ЕС депутаты могут запретить продажу на агропродовольственных рынках грибов, кроме выращенных промышленным способом.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 1 ноября. Его инициировал премьер-министр Денис Шмигаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский и ряд депутатов, передает "Інтерфакс-Україна".

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Из законопроекта изъяли норму, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока, молочных и продуктов растительного происхождения возможна после исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории на рынке. Нынешний вариант подразумевает, что товары могут быть допущены к продаже только после исследования в аккредитованной лаборатории на рынке.

Ядовитые грибы не обладают неприятным запахом. Их полезность так не определяют. Чаще отравляются похожими на съедобные грибами - бледной поганкой. Ее срезанный шляпка у верха не дает увидеть характерное кольцо. Этот гриб смертоноснее мухоморов. 15 таких грибов содержат столько же ядовитых веществ, как одна бледная поганка.