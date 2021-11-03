Рада хочет запретить продажу грибов "с рук"

 
Ексклюзивы
1/5
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 126
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2709
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 513
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1404
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3429
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3024
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 891
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9883
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 981
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
4
5
3
6
6
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Видео
Все видео
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 702
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6237
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4014
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 405
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 15:33

Рада хочет запретить продажу грибов "с рук"

  Комментировать
Рада хочет запретить продажу грибов &quot;с рук&quot;
Дикие грибы могут запретить продавать для согласования законодательства с ЕС. Фото: Pexels

Для гармонизации законодательства в сфере обращения, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов по нормам ЕС депутаты могут запретить продажу на агропродовольственных рынках грибов, кроме выращенных промышленным способом.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 1 ноября. Его инициировал премьер-министр Денис Шмигаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский и ряд депутатов, передает "Інтерфакс-Україна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не ошибиться: три признака самого ядовитого в мире гриба

Из законопроекта изъяли норму, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока, молочных и продуктов растительного происхождения возможна после исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории на рынке. Нынешний вариант подразумевает, что товары могут быть допущены к продаже только после исследования в аккредитованной лаборатории на рынке.

Ядовитые грибы не обладают неприятным запахом. Их полезность так не определяют. Чаще отравляются похожими на съедобные грибами - бледной поганкой. Ее срезанный шляпка у верха не дает увидеть характерное кольцо. Этот гриб смертоноснее мухоморов. 15 таких грибов содержат столько же ядовитых веществ, как одна бледная поганка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада хочет запретить продажу грибов "с рук"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 11538
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 6876
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 6516
&quot;Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил&quot;: почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
 1 Просмотров: 6237
Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников
Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников Просмотров: 5931
Экономика
Бензин снова подорожает: обновили предельную стоимость топлива для АЗС
Бензин снова подорожает: обновили предельную стоимость топлива для АЗС Просмотров: 657
Курс евро рванул вверх
Курс евро рванул вверх Просмотров: 531
США будут работать над снижением рисков Украины после запуска "Северного потока-2" - Госдеп
США будут работать над снижением рисков Украины после запуска "Северного потока-2" - Госдеп Просмотров: 117
В Украине изменят систему учета газа: что значит для потребителей
В Украине изменят систему учета газа: что значит для потребителей Просмотров: 1485
Укрэнерго объяснило возобновление поставок электроэнергии из Беларуси аварийной помощью
Укрэнерго объяснило возобновление поставок электроэнергии из Беларуси аварийной помощью Просмотров: 225
Больше всего комментируют
11
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
2
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
Голосов: 26904
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть