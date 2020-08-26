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среда, 26 августа 2020 17:08

Работу развлекательных заведений могут запретить - Шмыгаль

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Работу развлекательных заведений могут запретить - Шмыгаль
Хотят запретить работу ночных клубов. Фото: pixabay.com

В Украине могут временно запретить работу развлекательных заведений.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Інтерфакс".

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В то же время запрет работать не будет касаться заведений питания.

"Говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где совершенно не соблюдают карантин. Я также просил полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые способствуют распространению коронавируса среди молодежи", - подчеркнул Шмыгаль.

Правительство продолжит адаптивный карантин по крайней мере до 31 октября. Он будет действовать нынешнем виде, то есть страну продолжат делить на зоны по уровню распространения инфекции.

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Дата
26
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