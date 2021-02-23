 
Ексклюзивы
1/5
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 837
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 207
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 567
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
6 Просмотров: 1269
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 351
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 270
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1323
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 729
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1458
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
7
6
8
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 324
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1323
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 522
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1899
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 18
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
вторник, 23 февраля 2021 16:30

Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов

  Комментировать
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Чем старше человек, тем труднее ему найти работу. Фото: pexels.com

В Украине существует проблема эйджизма. Чем старше человек, тем труднее ему найти работу. Проблемы начинаются уже после 40 лет, рассказал Gazeta.ua основатель компании "Borsch Рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Наиболее распространенная причина эйджизма это то, что менеджмент часто не хочет нанимать опытных специалистов. Некоторые просто не могут работать с человеком старше себя. Также старшие работники обычно более чувствительны к условиям и оплате труда. В отличие от молодежи, которая может согласиться на сверхурочную работу с меньшей оплатой. Старшее поколение больше ценит комфорт, семью и собственное время", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пересчитают выплаты для работающих пенсионеров

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы стимулировать пенсионеров работать дольше. Предлагают снизить налоги. По мнению эксперта, такая инициатива даст предприятиям экономический стимул нанимать на работу пожилых людей.

"ЕСВ это самый большой налог. Он составляет 22 процента. Проект закона уменьшает его до 9,5 процента, то есть вдвое, для работников пенсионного возраста. Если мы говорим о заработной плате 10 тысяч гривен, то 22 процента от нее это 2200. А 9,5 процента - 950 гривен. Работодатель будет экономить где-то тысячу гривен на зарплате такого работника. Возможно будут какие-то злоупотребления. Работодатели могут начать регистрировать "мертвые души" с пенсионными удостоверениями, чтобы платить меньше налогов", - поделился Сергей Марченко.

Эксперт считает, что инициатива возможно поможет пенсионерам в трудоустройстве.

"Я не думаю, что это станет большим стимулом. Работодатели не побегут искать пенсионеров. На каких-то промышленных предприятиях все же будут это учитывать. В общем законопроект представляется интересным. Мне нравится, что законодатели обратили внимание на людей пенсионного возраста. Думаю, что он будет стимулировать брать на работу пенсионеров", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С марта пенсии вырастут: сколько получат украинцы

Экономист Александр Охрименко не согласен с таким мнением.

"Эффект будет слаб. У нас чаще всего причиной отказа становится не возраст, а отсутствие квалификации. Люди при жизни работают где попало. Не могут четко сказать, в чем разбираются лучше. И это проблема. Поэтому даже введение льгот существенно не повлияет на ситуацию", - отмечает он.

По его словам, основная проблема людей пенсионного и предпенсионного возраста не эйджизм, а отсутствие квалификации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4688. Согласно документу, государство должно создать соответствующие возможности для трудоустройства лиц пенсионного возраста. Это поможет увеличить доходы, повысить уровень жизни пенсионеров и уменьшить социальную напряженность в обществе.

Автор: Алёна Гаранжа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте трьох сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 20449
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 14310
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 12690
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 10935
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 8838
Экономика
В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ
В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ 1 Просмотров: 297
Как оформить справку о доходах онлайн
Как оформить справку о доходах онлайн Просмотров: 117
В каких специалистах больше всего нуждаются работодатели
В каких специалистах больше всего нуждаются работодатели Просмотров: 234
Микрокредиты: как занять деньги и не попасть впросак
Микрокредиты: как занять деньги и не попасть впросак
 Просмотров: 117
Выплаты компенсаций для части пенсионеров отложили на конец года
Выплаты компенсаций для части пенсионеров отложили на конец года Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 26161
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть