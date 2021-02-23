Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов

Чем старше человек, тем труднее ему найти работу. Фото: pexels.com

В Украине существует проблема эйджизма. Чем старше человек, тем труднее ему найти работу. Проблемы начинаются уже после 40 лет, рассказал Gazeta.ua основатель компании "Borsch Рекрутинг будущего" Сергей Марченко.

"Наиболее распространенная причина эйджизма это то, что менеджмент часто не хочет нанимать опытных специалистов. Некоторые просто не могут работать с человеком старше себя. Также старшие работники обычно более чувствительны к условиям и оплате труда. В отличие от молодежи, которая может согласиться на сверхурочную работу с меньшей оплатой. Старшее поколение больше ценит комфорт, семью и собственное время", - говорит эксперт.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы стимулировать пенсионеров работать дольше. Предлагают снизить налоги. По мнению эксперта, такая инициатива даст предприятиям экономический стимул нанимать на работу пожилых людей.

"ЕСВ это самый большой налог. Он составляет 22 процента. Проект закона уменьшает его до 9,5 процента, то есть вдвое, для работников пенсионного возраста. Если мы говорим о заработной плате 10 тысяч гривен, то 22 процента от нее это 2200. А 9,5 процента - 950 гривен. Работодатель будет экономить где-то тысячу гривен на зарплате такого работника. Возможно будут какие-то злоупотребления. Работодатели могут начать регистрировать "мертвые души" с пенсионными удостоверениями, чтобы платить меньше налогов", - поделился Сергей Марченко.

Эксперт считает, что инициатива возможно поможет пенсионерам в трудоустройстве.

"Я не думаю, что это станет большим стимулом. Работодатели не побегут искать пенсионеров. На каких-то промышленных предприятиях все же будут это учитывать. В общем законопроект представляется интересным. Мне нравится, что законодатели обратили внимание на людей пенсионного возраста. Думаю, что он будет стимулировать брать на работу пенсионеров", - подытожил он.

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Экономист Александр Охрименко не согласен с таким мнением.

"Эффект будет слаб. У нас чаще всего причиной отказа становится не возраст, а отсутствие квалификации. Люди при жизни работают где попало. Не могут четко сказать, в чем разбираются лучше. И это проблема. Поэтому даже введение льгот существенно не повлияет на ситуацию", - отмечает он.

По его словам, основная проблема людей пенсионного и предпенсионного возраста не эйджизм, а отсутствие квалификации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4688. Согласно документу, государство должно создать соответствующие возможности для трудоустройства лиц пенсионного возраста. Это поможет увеличить доходы, повысить уровень жизни пенсионеров и уменьшить социальную напряженность в обществе.