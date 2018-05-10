Работникам бюджетной сферы увеличили зарплаты

До постановления правительства от 9 марта 2006 года был добавлен пункт о надбавки за выслугу лет. Фото: gogetnews.info

В Украине выросли зарплаты чиновников, работающих в местных органах власти.

"Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства от 9 марта 2006 года № 268. Теперь, например, чиновник, проработавший в органах власти более трех лет получит 10-процентную надбавку", - написал в Facebook журналист Валерий Калныш.

Таким образом, в документ "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов" добавили пункт о надбавке за выслугу лет.

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Должностной оклад мэру Киева и главам областных советов установлен в размере 15,4 тыс. грн. Мэрам городов с населением более 1 млн человек - 12,2 тыс. грн.

Для первого заместителя мэра Киева и областных советов установлен оклад в размере 13,8 тыс. грн. Мэрам других городов, в зависимости от их группы, подняли оклады до 9,8-11,9 тыс. грн.

В Украине в марте 2018 года наибольшая средняя зарплата была зафиксирована в сфере авиационного транспорта. Работники в среднем получили 31 720 грн. Наиболее высокооплачиваемыми сферами также стали финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата за март здесь составила 17 653 грн.