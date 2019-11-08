Работа в IT: какие зарплаты получают программисты

Больше всего работы для программистов в Киеве - 57% от всех вакансий. На втором месте - Харьков, где в пять раз меньше вакансий, чем в столице.

Выросло количество вакансий для специалистов по системному администрированию - занимают второе место. Больше всего вакансий для веб-разработчиков. Увеличилось количество предложений работы для специалистов техподдержки. Спрос упал на дизайнеров, пишет The Point.

Автор: The Point Больше всего работы для программистов в Киеве.

В сфере IT работодатели обычно предлагают большие зарплаты, чем ожидают соискатели. Например, веб-разработчику обещают более 33 тыс. грн. Работники согласны получать 19 тыс. грн. Тестировщикам предлагают 25 тыс. грн. Работники согласны на 15,5 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему женщинам найти работу труднее, чем мужчинам

Автор: The Point

Автор: The Point В сфере IT работодатели обычно предлагают большие зарплаты, чем ожидают соискатели. В Украине в рамках оптимизации взялись сокращать штат государственных служащих . Планируют уволить 18,5 тыс. работников районных госадминистраций. Еще 1770 должностей из-за перехода на электронную отчетность ликвидируют в Госстате.