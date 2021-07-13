Работа для студентов: где заработать молодежи

Работы для молодежи - кандидатов в возрасте 18-30 лет, больше всего предлагают в Киеве, Днепре, Харькове. Работодатели преимущественно предлагают зарплату от 6 тыс. грн. Студент 3-5 курса, который знает английский язык не ниже Upper Intermediate и стремится развиваться в сфере маркетинга может зарабатывать от 18 тыс. грн. От 24 тыс. грн предлагают начинающим в IT-сфере.

В то же время большинство молодежи без опыта работы хочет в месяц получать от 15 тыс. грн, пишет grc.ua.

Автор: grc.ua Работы для молодежи - кандидатов в возрасте 18-30 лет, больше всего предлагают в Киеве, Днепре, Харькове.

Больше всего открытых вакансий для молодежи в сфере продаж, консультирования, сфере туризма, ресторанном бизнесе. Меньше всего работы для молодых специалистов в закупках, сфере строительства и архитектуры, юриспруденции, автомобильном бизнесе и в сфере страхования.

Автор: grc.ua Меньше всего работы для молодых специалистов в закупках, сфере строительства и архитектуры.

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Преимущественно работодатели ищут специалистов на полный рабочий день в офисе. Удаленную работу или гибкий график предлагают 31% работодателей. В то же время молодежь преимущественно интересуется дистанционной работой.

Кроме того, работодатели ищут активных и готовых к ненормированному рабочему дню кандидатов.

В июне большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 9-12 тыс. грн. Самая низкая зарплата, которую обещали компании, - менее 6 тыс. грн. В то же время были те, кто готов платить более 30 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные "Прозора Робота". Кроме денежного вознаграждения компании предлагали дополнительные бонусы и премии, бесплатное обучение. Готовы были проводить корпоративы и регулярно пересматривать размер заработной платы.