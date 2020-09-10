Работа без офисов: почему компании переводят людей работать удаленно

Бизнесы, которые решили продолжать работать в обычном режиме, хотят арендовать полностью готовые для работы офисы, часто даже с мебелью. Фото: pixabay.com

Бизнес отказывается от аренды офисов минимум до конца года. Это связано с введением карантина из-за распространения коронавируса.

Компании или сокращают существующие офисы, или совсем разрывают договора аренды. Многие из них остаются работать в удаленном режиме, пишет 100realty.ua.

В то же время условия аренды на рынке коммерческой недвижимости изменились. Например, арендаторам офисных помещений предлагают ниже на 20% цены, чем были до введения карантина.

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Бизнесы, которые решили продолжать работать в обычном режиме, хотят арендовать полностью готовые для работы офисы, часто даже с мебелью. Популярные различные коворкинги и офисные помещения в бизнес-центрах. Есть запрос на переговорные комнаты, конференц-залы и места для встреч вне офиса.

Вырос спрос на аренду офисной недвижимости среди политических партий. Они формируют штабы, поэтому ищут функциональные помещения в центре города с полностью готовым ремонтом.

Больше всего из-за карантина потеряли предприниматели в сфере услуг, торговли. Кроме того, многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов.