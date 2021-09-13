 
Ексклюзивы
1/5
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко
Просмотров: 0
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 711
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 981
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 2925
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1206
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 504
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 5787
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1026
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3960
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2133
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2943
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 18828
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2700
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1503
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 135
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
понедельник, 13 сентября 2021 20:23

"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко

  Комментировать
&quot;Пять лет назад у нас не было &quot;инвестнянь&quot;. Но в Украину приходили инвестиции&quot; - Марченко
Сергей Марченко: "Власть, как прапорщик из анекдота, хочет сказать: "Поезд, стой! Раз-два". Чего один завод, а не два, не 10? Задача власти – продолжать реформу децентрализации. Экономические проблемы не решаются командно-административными методами". Фото: Тарас Подолян

Проект президента Зеленского относительно обязательства местных властей открывать по заводу в каждом регионе является популистским и нереальным. Зеленский создает картинку для собственного электората, который до сих пор живет советским прошлым. Для привлечения инвесторов нужны не "инвестиционные няни", а честные прозрачные суды, которые будут гарантировать возврат вложений.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"Чиновники не могут создавать предприятия, – говорит он. – Этим занимаются бизнесмены. Чиновники должны обеспечить благоприятный климат, чтобы инвесторы могли развивать бизнес. Открытие предприятия требует нескольких лет подготовки. Сделать планирование, в частности финансовое. Иметь средства на развитие. Разработать проект, запустить строительство. Поэтому задание – нереально".

Экономические проблемы не решаются командно-административными методами, считает эксперт.

"Власть, как прапорщик из анекдота, хочет сказать: "Поезд, стой! Раз-два". Чего один завод, а не два, не 10? Задача власти – продолжать реформу децентрализации. Ранее главным заданием чиновников в регионах было выбить деньги из Киева. Сейчас они заинтересованы, чтобы там работал бизнес. Поэтому налоги остаются в местных бюджетах. За несколько лет увидим конкуренцию – предприниматели будут регистрировать компании там, где для них выгоднее. Это работа на годы. Тогда будут заводы", – говорит он.

Заявление Зеленского – это сигнал избирателям, а не чиновникам. Электорат Зеленского – ценители советского прошлого, когда фабрики работали и у людей была работа в колхозах, утверждает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС

Подписание Зеленским закона об "инвестиционных нянях" имело прямо противоположные последствия для притока инвестиций в Украину, считает Марченко.

"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Была горячая стадия войны. Но в Украину приходили инвестиции. На встрече в Давосе в январе 2020 года Зеленский рассказал об "инвестнянях". Тогда уровень поступлений в страну упал всего за 25 лет – до уровня 1990-х", – рассказывает он.

Украине нужна прогнозируемая судебная система. Потому что для инвестора самое главное – вернуть свои вложения, быть уверенным, что они не будут потеряны, отмечает эксперт.

"Недавно президент Эстонии заявила, что выступает за торговлю с Украиной, но против инвестиций, потому что наша страна для этого непривлекательна. Чтобы забрать собственность у гражданина Эстонии, украинские местные депутаты наняли киллера. Хотели убить адвоката (эстонский бизнесмен Марсель Вихман хотел вложить деньги в курортный поселок Затока Одесской области. В 2015 году столкнулся с попыткой рейдерства. Представители преступной группировки требовали долю и крышевание. Адвоката инвестора Александра Погорелова пытались убить. Покушения предотвратила Национальная полиция. Заказчиком правоохранители назвали секретаря местного поселкового совета Вячеслава Бокого. - Gazeta.ua). Проблемы в судах и в полиции, защищающих местные кланы, а не в инвесторах", – заключает Марченко.

Полное интервью с Сергеем Марченко читайте в журнале "Країна"

21 июля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла президентский законопроект об "инвестиционных нянях". Его приняли в первом чтении 244 голосами.

Закон предусматривает государственную поддержку украинских и иностранных инвесторов. Государство будет предоставлять им инвестиционных менеджеров – "инвестнянь" – сопровождающих их в течение всего проекта. Также инвесторы получат финансовую поддержку – 30% от общей суммы инвестиций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Расстреляли повстанческого командира

Скульптуру Давида мастер делал три года

Погиб министр обороны, который хотел захватить власть в стране

Самое читаемое
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 13977
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 11466
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 10890
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 9585
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 5787
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $750
Цена на газ в Европе превысила $750 Просмотров: 144
Сколько стоит доллар и евро: свежий курс валют от НБУ
Сколько стоит доллар и евро: свежий курс валют от НБУ Просмотров: 864
Где строят больше всего нового жилья: обзор рынка
Где строят больше всего нового жилья: обзор рынка Просмотров: 504
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
 10 Просмотров: 2133
Нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа - Меркель
Нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа - Меркель Просмотров: 144
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
2
В церкви 12 сентября молятся полководцу
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 26846
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть