"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Но в Украину приходили инвестиции" - Марченко

Сергей Марченко: "Власть, как прапорщик из анекдота, хочет сказать: "Поезд, стой! Раз-два". Чего один завод, а не два, не 10? Задача власти – продолжать реформу децентрализации. Экономические проблемы не решаются командно-административными методами". Фото: Тарас Подолян

Проект президента Зеленского относительно обязательства местных властей открывать по заводу в каждом регионе является популистским и нереальным. Зеленский создает картинку для собственного электората, который до сих пор живет советским прошлым. Для привлечения инвесторов нужны не "инвестиционные няни", а честные прозрачные суды, которые будут гарантировать возврат вложений.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"Чиновники не могут создавать предприятия, – говорит он. – Этим занимаются бизнесмены. Чиновники должны обеспечить благоприятный климат, чтобы инвесторы могли развивать бизнес. Открытие предприятия требует нескольких лет подготовки. Сделать планирование, в частности финансовое. Иметь средства на развитие. Разработать проект, запустить строительство. Поэтому задание – нереально".

Экономические проблемы не решаются командно-административными методами, считает эксперт.

"Власть, как прапорщик из анекдота, хочет сказать: "Поезд, стой! Раз-два". Чего один завод, а не два, не 10? Задача власти – продолжать реформу децентрализации. Ранее главным заданием чиновников в регионах было выбить деньги из Киева. Сейчас они заинтересованы, чтобы там работал бизнес. Поэтому налоги остаются в местных бюджетах. За несколько лет увидим конкуренцию – предприниматели будут регистрировать компании там, где для них выгоднее. Это работа на годы. Тогда будут заводы", – говорит он.

Заявление Зеленского – это сигнал избирателям, а не чиновникам. Электорат Зеленского – ценители советского прошлого, когда фабрики работали и у людей была работа в колхозах, утверждает эксперт.

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Подписание Зеленским закона об "инвестиционных нянях" имело прямо противоположные последствия для притока инвестиций в Украину, считает Марченко.

"Пять лет назад у нас не было "инвестнянь". Была горячая стадия войны. Но в Украину приходили инвестиции. На встрече в Давосе в январе 2020 года Зеленский рассказал об "инвестнянях". Тогда уровень поступлений в страну упал всего за 25 лет – до уровня 1990-х", – рассказывает он.

Украине нужна прогнозируемая судебная система. Потому что для инвестора самое главное – вернуть свои вложения, быть уверенным, что они не будут потеряны, отмечает эксперт.

"Недавно президент Эстонии заявила, что выступает за торговлю с Украиной, но против инвестиций, потому что наша страна для этого непривлекательна. Чтобы забрать собственность у гражданина Эстонии, украинские местные депутаты наняли киллера. Хотели убить адвоката (эстонский бизнесмен Марсель Вихман хотел вложить деньги в курортный поселок Затока Одесской области. В 2015 году столкнулся с попыткой рейдерства. Представители преступной группировки требовали долю и крышевание. Адвоката инвестора Александра Погорелова пытались убить. Покушения предотвратила Национальная полиция. Заказчиком правоохранители назвали секретаря местного поселкового совета Вячеслава Бокого. - Gazeta.ua). Проблемы в судах и в полиции, защищающих местные кланы, а не в инвесторах", – заключает Марченко.

Полное интервью с Сергеем Марченко читайте в журнале "Країна"

21 июля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла президентский законопроект об "инвестиционных нянях". Его приняли в первом чтении 244 голосами. Закон предусматривает государственную поддержку украинских и иностранных инвесторов. Государство будет предоставлять им инвестиционных менеджеров – "инвестнянь" – сопровождающих их в течение всего проекта. Также инвесторы получат финансовую поддержку – 30% от общей суммы инвестиций.