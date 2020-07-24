ПТУ получат свыше €50 млн

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 567
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3825
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2124
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7758
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 900
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 693
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1980
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3627
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 693
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 360
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1323
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5238
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
Просмотров: 27
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
пятница, 24 июля 2020 18:02

ПТУ получат свыше €50 млн

  Комментировать
ПТУ получат свыше €50 млн
Кредит дополнит программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills. Фото: pixabay.com

На строительство и ремонт ПТУ выделят €58 млн. Этот кредит дополнит программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills, которую финансируют Финляндия, Польша, Германия и Эстония

Средства для учебных заведений в 10 областях выделит Европейский инвестиционный банк. Он создаст в Украине Центр передового опыта в области профессионального образования, сообщает пресс служба ЕИБ.

Однако, в банке не уточняют, когда завершат оценку проекта и выделят средства на его реализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько выпускников не сдали в этом году ВНО

Программа EU4Skills включает создание еще 3 центров, а также меры по наращиванию потенциала и модернизации школ.

Через 5 лет не менее 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, говорят в Кабинете министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПТУ получат свыше €50 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Порошковый, гранулированный или сублимированный: начали массово производить растворимый кофе

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 2 Просмотров: 65353
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 4 Просмотров: 15570
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев Просмотров: 13365
&quot;Пригласил на пикник. Когда расходились, сказал, что должны ему деньги&quot;
"Пригласил на пикник. Когда расходились, сказал, что должны ему деньги" Просмотров: 9990
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10
 Просмотров: 4347
Экономика
Какие продукты питания Украина готова поставлять в Китай
Какие продукты питания Украина готова поставлять в Китай Просмотров: 180
Украинцы активно несут деньги в банки
Украинцы активно несут деньги в банки Просмотров: 252
Сколько заробитчан хотят остаться жить в Польше
Сколько заробитчан хотят остаться жить в Польше Просмотров: 369
Карантин: как изменилась торговля и предпочтения украинских покупателей
Карантин: как изменилась торговля и предпочтения украинских покупателей Просмотров: 108
Какое жилье и насколько подорожало в Украине
Какое жилье и насколько подорожало в Украине Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
4
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
3
Назвали имя и требования полтавского террориста
2
Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция
Голосов: 24942
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua