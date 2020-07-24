ПТУ получат свыше €50 млн

Кредит дополнит программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills. Фото: pixabay.com

На строительство и ремонт ПТУ выделят €58 млн. Этот кредит дополнит программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills, которую финансируют Финляндия, Польша, Германия и Эстония

Средства для учебных заведений в 10 областях выделит Европейский инвестиционный банк. Он создаст в Украине Центр передового опыта в области профессионального образования, сообщает пресс служба ЕИБ.

Однако, в банке не уточняют, когда завершат оценку проекта и выделят средства на его реализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько выпускников не сдали в этом году ВНО

Программа EU4Skills включает создание еще 3 центров, а также меры по наращиванию потенциала и модернизации школ.

Через 5 лет не менее 45% выпускников школ должны выбирать профессиональное образование, говорят в Кабинете министров.