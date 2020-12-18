Провал акцизной поправки обойдется госбюджету в 5 млрд грн доходов

Два крупнейших производителя ТИЭНов одновременно входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. Фото: IQOS.com

На фоне пандемии и локдауна в январе 2021 года государственный бюджет Украины может столкнуться с еще одной проблемой - резким недовыполнением доходов госбюджета от табачного акциза.

Напомним, что в 2019 году именно недовыполнение доходов от табачного акциза было второй (после импортного НДС) самой большой проблемой доходной части государственного бюджета (недовыполнение плана - почти 14 млрд. грн.).

Причина заключалась в резком - фактически в 7 раз - росте контрабанды сигарет в Украину из-за серьезных повышений акцизов и цен в предыдущие годы.

В следующем году к проблеме контрабанды сигарет добавится еще и контрабанда табачных изделий для электрического нагрева (т.н. ТИЭНы). Ведь из-за провала парламентом акцизной поправки с января 2021 г. акцизы на ТИЭНы вырастут сразу в 4,2 раза.

После такого резкого повышения акцизов, цены на ТИЭНы в Украине примерно в полтора раза будут превышать цены на ТИЭНы в Молдове, Беларуси и Российской Федерации. Потенциальный заработок контрабандиста на нелегальном импорте лишь одного короба ТИЭНов в Украину из этих стран оценивается в 500 долларов.

Также проблема заключается в том, что два крупнейших производителя ТИЭНов одновременно входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины.

Это компании "Филип Моррис Украина" (в 2019 году. - третий крупнейших налогоплательщик - 17,2 млрд. грн.) и "Бритиш Американ Тобакко Украина" (в 2019 году. - седьмой крупнейший налогоплательщиков - 13,9 млрд. грн.).

Эти компании, которые суммарно дают более 31 млрд. грн. налогов, в предыдущие годы все больше переводили свое производство из традиционных сигарет на потенциально менее вредные Твен - ТИЭНы и Glo.

После такого резкого повышения акцизов могут и остановиться инвестиции в модернизацию производства, и возникнуть проблемы с уплатой акцизов.

Больше всего может пострадать Харьковская область. Именно здесь расположена фабрика компании "Филип Моррис Украина".

Не случайно, еще в октябре 2020 г. Совет предпринимателей Харьковщины уже обращался с просьбой в Верховную Раду смягчить запланированный резкий рост акцизов на ТИЭНы.

Ведь для Харьковской области "Филипп Моррис Украина" является не только одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей, но и ключевым клиентом для нескольких сотен малых и средних предприятий - как в Харьковской области, так и за ее пределами.

Из-за ограничений деятельности компании под риском могут оказаться до 50 тыс. рабочих мест - не только на фабрике, но и в компаниях-клиентах.

Компания, вероятно, приостановит инвестиции в модернизацию своей фабрики в Харьковской области и окончательно откажется от идеи перевода ее на производство ТИЭНов.

Если раньше именно Украина рассматривалась как основной кандидат на создание экспортного производственного хаба ТИЭНов для стран Восточной Европы, то после повышения акциза он будет перенесен, вероятно, в одну из соседних стран.

Создание таких существенных рисков и для госбюджета, и для прямых иностранных инвестиций вполне может вызвать беспокойство у Международного валютного фонда.