"Промышленный безвиз" требует определения национального метрологического института

Украина готовится к подписанию соглашения с ЕС о "промышленном безвизе". Что необходимо изменить в национальном законодательстве, чтобы это произошло, рассказал генеральный директор ГП "Харьковстандартметрология", депутат Владимир Величко.



— Даже со снятием тарифных барьеров со стороны ЕС доступ украинской продукции на европейский рынок остается усложненным из-за наличия технических, то есть нетарифных барьеров. Следует знать, что при заключении Соглашения об ассоциации Украины со странами ЕС был определен перечень приоритетности секторов промышленной продукции, в которых будет заключено Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА). Позже она получила неформальное название "соглашение о промышленном безвизе". Целью Соглашения АСАА является устранение технических барьеров в торговле с ЕС. Соглашение АСАА будет предусматривать, что торговля товарами между Украиной и ЕС в секторах, охваченных этим соглашением, будет осуществляться на тех же условиях, которые применяются в торговле товарами между странами-членами ЕС. Иными словами, отечественные производители продукции, которая будет подпадать под действие этого соглашения, смогут его беспрепятственно поставлять в страны ЕС. Заключение соглашения о промышленном безвизе предусмотрено статьей 57 Соглашения об ассоциации. Там записано, что после проверки со стороны ЕС и достижения договоренности о необходимости согласованности соответствующего технического законодательства Украины, стандартов и инфраструктуры Соглашение ACAA будет подписано как приложение к Соглашению об ассоциации.

— Готова ли Украина к подписанию "соглашения о промышленном безвизе"?

— Для заключения Соглашения АСАА Украина должна была выполнить несколько требований. Во-первых, привести свое законодательство в полное соответствие европейскому. Во-вторых, принять как национальные европейские гармонизированные стандарты на соответствующие виды продукции. В-третьих, привести в соответствие с европейскими требованиями всю национальную инфраструктуру качества: национальный орган стандартизации, национальный орган по аккредитации, метрологические институты, органы по оценке соответствия, органы и процедуры рыночного надзора. В-четвертых, отменить все регуляторные режимы, большинство из которых существует еще с противоречащих, постсоветских времен дублирующих или дополнительных к европейским требованиям. Для этого Украина приняла ряд технических регламентов, которые отвечают европейским директивам и содержат обязательные требования по безопасности продукции. Гармонизированы с европейскими государственными стандартами, применяемыми в определенных секторах экономики. Также принято несколько важных законов, касающихся технического регулирования и рыночного надзора, необходимых для снятия технических барьеров в торговле с ЕС.

— Есть ли еще нерешенные вопросы?

— Конечно, есть. Один из таких вопросов – четкое определение специального учреждения инфраструктуры качества – национального метрологического института (НМИ). Вообще, элементами национальной инфраструктуры качества Украины являются национальный орган по стандартизации (УкрНИЦЦ), национальный орган по аккредитации (НААУ) и национальный метрологический институт, который сейчас на законодательном уровне не определен.