Прогнозируют резкое повышение цен в ресторанах

Цены в меню украинских ресторанов вырастут на 20%.

Автор: Елена Луценко Повышение цен на акциз рестораны перенесут на потребителей

В Украине планируют повысить акцизные налоги на алкогольные напитки. Это предусмотрено законопроектом №5600. Его Рада приняла в первом чтении 1 июля.

Акциз вырастет на 4% на пиво. С 2,78 грн/л до 4,79 грн/л. На игристые вина - с 11,65 грн/л до 12,23 грн/л. На вина и другие сброженные напитки - с 8,02 грн/л до 8,42 грн/л.

Если законопроект примут во втором чтении, это не станет причиной закрытия ресторанов и кафе в Украине. Но цены в меню возрастут.

"Повышение цен на акциз рестораны благополучно перенесут на потребителей. Так, масс-маркеты поднимут цены где-то на 5-10 процентов, а остальные - не менее чем на 15-20 процентов", - рассказала глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова в комментарии UBR.ua.

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Главной неприятностью, предусмотренной в проект закона, станут налоговые проверки. Поводов для них будет больше. Инспекторы смогут взыскивать долг за счет средств в банке должника по решению самой налоговой и без обращения в суд.

За год в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства. Произведенное в Украине пиво с июня 2020 года по июнь 2021-го выросло в цене в среднем на 5,7%. Сейчас 0,5 л стоит 18,59 грн. Водка подорожала на 1,3%. Цена выросла до 93,31 грн за 0,5 л. Вина столовые прибавили в цене 3,2%, их стоимость достигла 69,24 грн за 0,75 л, сообщает Госстат. Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку - 20 шт. Это на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Без фильтра стоят 42,87 грн за пачку. Это больше на 20,3%.