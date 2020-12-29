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среда, 30 декабря 2020 21:10

Прогноз: каким будет курс доллара и евро в следующем году

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Прогноз: каким будет курс доллара и евро в следующем году
Существуют оптимистичный и негативный сценарий относительно валютного курса. Фото: unsplash

В начале следующего года гривна будет удерживать текущие позиции, рассказал Gazeta.ua Максим Пархоменко, аналитик Alpari.

"По факту весь негатив уже отыгран курсом. А при снижении курса доллара - Нацбанк проводит интервенции и сдерживает укрепление гривны. Программа с МВФ и стабилизация экономики усилят позиции гривны. Иначе в следующем году курс доллара будет держаться на уровне 28 гривен", - говорит аналитик.

Эксперт озвучил оптимистичный и негативный сценарий относительно валютного курса.

"Оптимистический вариант - в начале 2021 года парламент принимает антикоррупционные законы. Реформируем суды и получим транш от МВФ. Украина получает прочные позиции на долговом рынке, что ускорит темпы заимствований. Это позволит восстанавливаться нашей экономике быстрыми темпами и выйти на уровень 2019 года. Негативный вариант - ситуация в мире ухудшается. Наша экономика буксует еще больше. Гривна продолжает обесцениваться", - отметил Максим Пархоменко.

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Аналитик советует не обращать внимания на курс доллара, заложенный в госбюджете на следующий год.

"Этот курс указано для протягивания показателей бюджета. При курсе в 28 дефицит бюджета был бы в разы больше, чего не хотели допустить", - говорит он.

По словам аналитика, спровоцировать еще больший обвал гривны, может замедления реформ и политический кризис.

"С одной стороны НБУ не проводит интервенции, а пытается выкупать излишки доллара в резервы. Основная суть в том, что в моменты роста курса доллара НБУ не выходит на рынок и не продает доллар. Такая однобокая политика позволяет минимально наращивать резервы, но ценой роста курса. При более активных интервенциях курс доллара был бы на уровне 27 гривен", - добавил Пархоменко.

Он отметил, что евро сейчас растет на мировых рынка и будет расти к гривне.

"Это означает, что в ближайшее время выйдем на отметку в 36 гривен за евро", - подытожил эксперт.

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне, убежден старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

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