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вторник, 24 июля 2018 16:29

Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине - Фокус

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  Группа ICU, ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко отличились в журнале "Фокус"
Группа ICU, ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко отличились в журнале "Фокус"

Согласно журналу "Фокус", два социальных проекта финансовой группы ICU отмечены в категории "Лучшие практики социально ответственного бизнеса" в Украине. Высокую оценку получили проекты – "Центр усовершенствования экономической журналистики", основанный ICU совместно с Киевской школой экономики, и издательский проект "ICU Business Books".

Центр усовершенствования экономической журналистики основан в прошлом году, и за это время в нем прошли обучение 70 журналистов топовых украинских СМИ: "Интерфакс-Украина", "РБК-Украина", "ЛИГАБизнесИнформ", "Экономическая Правда", "Радио Свобода", ICTV, 5-го канала и многих других.

"Мой личный интерес в работе Центра — помочь журналистам видеть реальную картину мира, а не ту, которую им пытаются навязать", — говорит управляющий партнёр ICU Макар Пасенюк. По его словам, работа Центра также способствует борьбе с заказной журналистикой. "Чем острее политическая обстановка в стране, тем больше новостей, в том числе фейковых, появляется в информационном пространстве. Я уверен, что экономически грамотные журналисты не станут тиражировать ложную информацию, если она экономически абсурдна", — подчеркнул Макар Пасенюк.

Вторая социальная инициатива, которую отметил журнал "Фокус" — издательский проект ICU Business Books. Благодаря ему, начиная с 2015 года в Украине появляются международные экономические бестселлеры, давно известные за пределами страны, но не попадающие на полки наших книжных магазинов.

"Это так называемые must read книги, оказавшие большое влияние на думающую публику в Европе и США, но не дошедшие до нашей страны, — рассказывает управляющий партнёр ICU Константин Стеценко. — Издавая эти книги на украинском языке, мы хотим, чтобы качественная специализированная литература была доступна каждому. Чем больше людей будут читать современные экономические книги, а не отталкиваться от советской научной базы или учебников, тем более финансово грамотным станет наше общество".

Проект не ограничивается сотрудничеством с одним издательством, взаимодействуя с "Нашим Форматом", "Издательством Старого Лева" и другими, ICU постепенно заполняет нишу экономического нон-фикшена на украинском языке.

За 2,5 года библиотека ICU Business Books насчитывает шесть бестселлеров:

• Андерс Аслунд, Сімеон Дянков "Велике переродження";
• Пітер Тіль "Від нуля до одиниці";
• Тома Пікетті "Капітал у XXI столітті";
• Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон "Чому нації занепадають";
• Христина Фріланд "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи";
• Рендал Рей "Сучасна теорія грошей".

Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы — её управляющие партнёры — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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