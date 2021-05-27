Проект Минцифры и Favbet поможет диджитализации сельских библиотек

Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" победил на ежегодном Антикризисном PR марафоне

В рамках национального проекта Минцифры Дия.Цифровое образование компания Favbet передала пять тысяч компьютеров для сельских библиотек по всей Украине. Цель - превратить библиотеки на современные хабы цифрового образования и предоставить местным жителям возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками.

В Украине более 15 тысяч публичных библиотек, большинство из которых - в селах и в ОТГ. Лишь около 30% из них компьютеризированные и имеют подключение к сети интернет. По мнению авторов проекта, доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в ​​библиотеках сократит цифровой разрыв. Новейшее оборудование позволит идти в ногу со временем, оцифровать архивные фонды и быть актуальными для посетителей.

Сейчас 6 областей уже получили более 2000 компьютеров от благотворительного фонда "FAVORIT FOUNDATION". В целом в рамках проекта будет передано 5000 компьютеров/рабочих станций. Бюджетные средства на эту инициативу не тратят. Проект реализован при поддержке Офиса президента и Украинской библиотечной ассоциации.

Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" победил на ежегодном Антикризисном PR марафоне в номинации "B2G.Лучшие практики взаимодействия бизнеса с государством".