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пятница, 18 октября 2019 15:42

Проект госбюджета-2020 прошел первое чтение

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Проект госбюджета-2020 прошел первое чтение
Рада в первом чтении приняла государственный бюджет на 2020 год. Фото: zik.ua

В первом чтении Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год. За проект проголосовали 255 нардепов.

В комитет поступило более 2000 правок, а во время рассмотрения было принято около 800. До 2 ноября премьер-министр Алексей Гончарук пообещал подать документ ко второму чтению с учетом предложений нардепов.

Основные показатели проекта госбюджета-2020:

Доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) — 1, 079 триллиона гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн;

Расходы — 1,170 триллиона гривен;

Среди других расходов, предлагается выделить:

На национальную безопасность и оборону — 245,8 млрд грн;

На развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд — 69,7 млрд грн;

На образование — 136,4 млрд грн;

На здравоохранение — 108 млрд грн;

На субсидии — 45 млрд грн.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

Минимальный прожиточный минимум согласно документу в течение года вырастет с 2027 до 2189 грн. Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн. до 1769 грн.

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В бюджете-2019 доллар до конца года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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