Приватбанк выплатит Коломойскому 25 млн грн

Компания Коломойского в свое время покрыла долги Приватбанка. Фото: dpchas.com.ua

Приватбанк должен выплатить компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Акватера" 25 млн грн.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

Именно такую сумму в свое время фирма заплатила НАБУ, чтобы покрыть долг Приватбанка по кредиту рефинансирования. "Акватера" была одной из компании-поручителей банка до его национализации.

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Приватбанк в Верховном суде пытался признать взыскании в пользу компании Коломойского незаконным, однако суд учреждение не поддержал.

Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $ 470 млрд через кипрские компании. По версии банка, бывшие владельцы банка переводили средства в дочернего банка на Кипре, оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.