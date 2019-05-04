Приватбанк отчитался о рекордных прибылях

В ПриватБанке рекордные прибыли. Фото: ТСН

За прошлый год ПриватБанк увеличил чистый комиссионный доход. Прибыль от оказания услуг и проведения банковских транзакций увеличилось в полтора раза - до 15,2 млрд грн.

По сравнению с 2017 годом, количество активных клиентов финансового учреждения увеличилась на 10%. Кроме того, рост объемов транзакций в отделениях и в онлайн-каналам увеличили чистый комиссионный доход на 49%, говорится в годовом отчете банка, подтвержденном аудиторской компанией Ernst & Young.

Рост чистых комиссионных доходов при увеличении операционных расходов на 14,7%, обеспечил банка получения рекордного по итогам 2018 прибыли в размере 12,8 млрд грн.

"Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и выступают важным фактором устойчивости бизнес модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы", - говорится в документе.

При этом, по итогам 2018 года, ПриватБанк стал одним из лучших среди украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, составивших 45%.

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Ранее, директор МВФ Кристин Лагард отметила макрофинансовую стабильность и успешное функционирование банковской системы страны.