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четверг, 07 ноября 2019 23:17

"Приват24" временно не работает на IOS

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&quot;Приват24&quot; временно не работает на IOS
В ПриватБанке подтвердили технические проблемы.

Приложение "Приват24" от ПриватБанка временно не работает на мобильной операционной системе IOS.

В ПриватБанке подтвердили о технических проблемах, сообщает Громадське.

Наблюдаются трудности при входе в приложение из-за возникновения ошибки "отменено". В банке рекомендуют воспользоваться веб-версией сервиса.

Преодолеть технические проблемы должны до 9:00 8 ноября.

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Напомним, ПриватБанк анонсировал запуск первого в Украине проекта поведенческой биометрии, который позволит идентифицировать клиентов за их поведением.

Также банк анонсировал запуск функции, которая позволит осуществлять оплату с помощью лица, а также функцию, которая поможет рассчитываться в интернете без ввода реквизитов карты.

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