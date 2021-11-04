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четверг, 04 ноября 2021 11:15

Приват24 и банкоматы не будут работать в ночь на 7 ноября

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Приват24 и банкоматы не будут работать в ночь на 7 ноября
Приватбанк проводит регламентные работы перед Черной пятницей. Фото: ТСН

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года приложение и банкоматы Приватбанка работать не будут.

Банк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра перед черной пятницей, говорится в сообщении банка.

"Технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь на воскресенье 7 ноября 2021 года. Как всегда, банк проведет их в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции и отдыхают. Мы очень рассчитываем на ваше понимание", - говорится в сообщении.

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7 ноября с 01:00 и до 04:30 банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Пройдут регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту до 100 в месяц. В пресс-службе банка говорят, что большинство пользователей и так делают меньше переводов. 99,7% пользователей Приват24 делают переводы для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

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Дата
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