Приоритет национальных компаний при госзакупках для отечественной экономики сегодня критичен – ZN.UA

 
Ексклюзивы
1/5
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1107
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 414
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
13 Просмотров: 5202
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 513
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 954
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2916
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3241
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6723
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
5
8
6
5
5
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3915
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 720
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4131
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3609
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27019
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 2592
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 14:41

Приоритет национальных компаний при госзакупках для отечественной экономики сегодня критичен – ZN.UA

  Комментировать
Приоритет национальных компаний при госзакупках для отечественной экономики сегодня критичен – ZN.UA
Без действенных мер по защите внутреннего рынка Украина может терять целые отрасли экономики. Фото: РБК-Украина

В условиях набирающей обороты мировой торговой войны, без действенных мер по защите внутреннего рынка Украина может терять целые отрасли экономики. Об этом говорится в статье "Торговая война и Украина" ZN.UA.

"В современном мире добиться позитивного баланса внешней торговли нельзя без серьезной стимуляции развития собственного производства и защиты внутреннего рынка", поэтому правительству срочно необходимо принять стратегическое решение по поддержке производителей и защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции", - отмечает ZN.UA.

"Президент США Дональд Трамп одобрил введение новых пошлин на импорт стали и алюминия. Аналитики расценили этот шаг как объявление глобальной торговой войны, которая может затронуть значительное количество товаров и стран, и приобрести угрожающие масштабы. Украина тоже не сможет остаться в стороне. Хотя американский рынок далеко не основной для наших сталеваров, решение Трампа уже начинает сказываться и на их работе. А ведь экспорт металла на сегодняшний день это фактически более трети экспорта Украины", – делается акцент в статье.

Отечественным производителям срочно нужно искать новые рынки, но и ни в коем случае не потерять свой собственный. Ведь конкурирующие за украинские рынки зарубежные производители пользуются преимуществом сравнительно низких цен на сырье, доступностью и дешевизной финансовых ресурсов и могут просто выдавить украинские предприятия с их собственного рынка. Поэтому правительство как минимум должно поддержать отечественные компании приоритетом при проведении государственных закупок.

В статье, с одной стороны, приведены примеры из мировой цивилизованной практики ограничения странами (США, Канада, Франция…) доступа на свои рынки иностранных конкурентов. С другой – примеры недобросовестной конкуренции на украинском рынке продукции химической промышленности и критика зарождающейся политики закупок государственной компании "Укрзализныця", которая угрожает целым кластерам украинской экономики и не имеет ничего общего с поддержкой или защитой отечественных товаропроизводителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приоритет национальных компаний при госзакупках для отечественной экономики сегодня критичен – ZN.UA». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В "трудовом лагере" убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 96824
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 57899
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 38962
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 36244
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 24660
Больше всего комментируют
53
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
41
В России присвоили себе украинский город
13
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
11
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 16332
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua