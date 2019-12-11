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среда, 11 декабря 2019 10:22

Принятие законопроекта о "зеленом" тарифе необходимо ускорить - эксперты

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Принятие законопроекта о &quot;зеленом&quot; тарифе необходимо ускорить - эксперты
Участники рынка ВИЭ поддержали проект №2543

Игроки рынка настаивают на скорейшем принятии законопроекта №2543 "Об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, которое состоялось 10 декабря.

Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (отвечает за выплаты "зеленым" компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.

"Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия, да, за счет снижения тарифа, но у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора", - сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.

В то же время эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают: предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, имеют вопрос, когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленым" тарифом на рынке энергетики.

РБК-Україна
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Дата
11
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