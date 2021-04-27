 
Ексклюзивы
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Просмотров: 369
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 414
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 594
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 423
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2142
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1080
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Фото
Все фото
13
7
5
5
13
&quot;Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто&quot;
"Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто"
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1152
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 10:07

Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога

  Комментировать
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Закон не предусматривает обязательного декларирования наличных денег. Фото: СБУ

Украинцев не обяжут платить 5% с суммы накоплений, которые они положат на банковский счет. И избавиться от наличности людей никто не будет заставлять.

Есть законопроект, в котором налог такого размера предлагают оплатить лицам, имеющим большие суммы наличности, из которых ранее не платили налоги. Так смогут выйти из тени и в дальнейшем работать в "белую", - рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

По мнению эксперта, закон о так называемом "нулевом декларировании" является логичным после почти 30 лет процветания в Украине коррупции и теневой экономики, которая составляет сегодня до 50% всей экономики страны.

Нужен механизм, чтобы легализовать те огромные доходы и активы, которые заработали граждане - начиная от бизнесменов и заканчивая чиновниками. Сами ставки для легализации этих доходов и активов выглядят также приемлемыми: 5% налогов от активов и банковских счетов в Украине и 9% налога на декларирование активов и счетов за рубежом. Это даже меньше, чем классическая украинская десятина, которая ведется у нас с княжеских времен.

Декларирование добровольное, поэтому можно вообще этого не делать

Другой вопрос, что делать законопослушным украинцам, которые не получали нелегальные доходы, не имеют нелегальных активов, чьи обычные квартиры или дома построены на легальные зарплаты или кредиты. Или что делать жителям сельской местности? А это 33% населения Украины, которые имеют свои домики, земельные участки, паи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Треть рынка АПК Украины находится в тени - Гетманцев

Здесь надо дождаться окончательного варианта закона - или это "нулевое декларирование" касается всех, или только тех, кто в разные периоды занимали, например, государственные должности.

Но декларирования добровольное, поэтому можно вообще этого не делать.

Но потом? В законе предусмотрена ответственность за незадекларированные доходы?

Да. Но есть один нюанс Те, кто понимают, что они получили счета или активы незаконным путем, при желании воспользуются этим "нулевым декларированием". А те, кто никаких экономических преступлений не совершал - предъявит ли им потом государство вопрос, откуда у них эти квартиры или дома, мебель, авто, или счет в банке? Этот момент презумпции невиновности пока непонятен.

У вас пока вопросов к этому законопроекту больше, чем ответов.

У нас такая традиция, от законопроекту в окончательный вариант закона могут быть очень большие сюрпризы: совершенно иное, чем было в проектах. Между первым и вторым чтением традиционно происходят большие изменения. Технология та же: запускаются в общество какой-то вариант и идет ожидания фидбэк - как реагировать общество.

В зависимости от этой реакции, выстраивается окончательный вариант. Так и по рынку земли, и по всем ключевым законопроектах.

Что закон в таком виде означает для простых людей? Придется, к примеру, продавать паи, чтобы заплатить налог за дом?

Нет. Если человек уверен, что она имеет законные права на свое состояние, то ее в принципе не должно ничего пугать. Потому что есть год до 1 июля в 2022-м. Ко всему, что задекларировала человек в этот период, власть не может иметь претензий.

Надо четко выписать принцип презумпции невиновности

А есть такие, чье состояние не соответствуют официальной зарплате на государственной должности - например, судьи, прокуроры, работники госпредприятий. Они понимают, что пользовались различными ходами и коррупционными схемами, и лучше все задекларировать, чтобы потом не иметь проблем. Для таких "сознательных" коррупционеров это хороший вариант. Потому что в последние годы имеем примеры, как работают антикоррупционные органы. Предъявляют подозрение, арестовывают, даже на заседании Кабмина.

А чтобы не попали под каток этого закона простые люди, которые где-то там немного подзаработали, надо четко выписать принцип презумпции невиновности.

Единственное, что не обязательно для декларирования - это наличные

Особая ситуация с нашими заробитчанами. Подавляющее большинство из них работали нелегально - во всяком случае, в начале. А потом из этих заработанных денег здесь купили жилье или открыли бизнес. Как им доказать происхождение денег?

Есть ли подобные нормы за границей? Где именно и как это там работает?

Во многих странах применялись подобные механизмы. Например, опыт Румынии показал, что применение подобного закона не принесло больших поступлений в бюджет. Но дало основание для масштабных антикоррупционных действий. После декларирования теперь у правоохранителей есть основания спросить: а откуда у тебя еще это, если ты задекларировал вот столько? Поэтому сейчас антикоррупционное движение в Румынии очень мощный.

То есть, предложенные законопроекты, по сути, являются шагом в антикоррупционной деятельности, которую от Украины ожидает Запад?

Да. Потому что, коррупционеры оформляли свое имущество на родителей, детей, дальних родственников, племянников - власть не имеет сейчас оснований это арестовывать. А если введут этот закон, то обо всем, что не задекларировано, будут спрашивать. С одной стороны, для коррупционеров это лазейка для легализации - откупиться от государства, чтобы не было претензий дальше. А для государства после 1 июля 2022-го это будет основанием для открытия дела о коррупционных деяниях.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагает украинском отнести накопление в банк и заплатить новый налог. Эту новость горячо обсуждают в соцсетях.

Можно понять логику чиновника, который представляет государство. Это один из механизмов легализации доходов - наличности, вместо банковской системы лежит под матрасами и не работает.

Использование кассовых аппаратов отложили, теперь требуют избавиться наличности - это две несовместимые вещи

С другой стороны, в условиях, когда почти 30 лет половина экономики в тени, массовая коррупция во всех сферах, миллионы украинский вынуждены зарабатывать за границей, заставлять, особенно работников, нести в банк сбережения, - считаю, что это неправильно. Особенно, после истории массового банкопада в последние годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объем теневой экономики Украины - это половина ее ВВП - Гетманцев

Во многих странах также не слишком любят расчеты граждан за наличные. Те же США. Возможно, украинские законодатели берут с них пример?

Надо не только брать образцы подобных законов в других странах, надо учитывать и украинские обстоятельства. И в этом вопросе, думаю, они преувеличили.

Весь мир постепенно уменьшает оборот наличности. Но это делается не принудительно, а добровольно. И при обязательном использовании кассовых аппаратов. У нас же использования кассовых аппаратов отложили. Теперь требуют избавиться наличности - это две несовместимые вещи.

За три тысячи долларов уже никто не будет бегать

Насколько я видел этот законопроект, единственное, что не обязательно для декларирования - это наличные деньги.

Но пройдет год, и всех под одну гребенку грести? И тех, у кого пару тысяч долларов собирали три поколения семьи, и тех, у кого миллионные состояния.

Думаю, за три тысячи долларов уже никто не будет бегать. Ведь придется нанимать большой аппарат налоговой, чтобы проверить всех граждан.

30 марта на внеочередном пленарном заседании Верховная Рада приняла в первом чтении три законопроекты о введении добровольного декларирования гражданами принадлежащих им активов и уплату единовременного сбора в бюджет. Речь идет о так называемой амнистии капитала.

Норму о 5% налога из средств, которые ранее не декларировались - разработал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев.

Информацию о том, что 5% будут взимать со всех накоплений людей, которые поступят в банки - он опровергает. Это абсолютно добровольное дело и шанс для бизнеса выйти из тени и "обелить" средства из которых в предыдущие годы не уплачивались налоги, заявил Гетманцев

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 7524
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6624
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 6498
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6210
(PR)
(PR) Просмотров: 4338
Экономика
Начали выплачивать карантинные 8 тыс. грн
Начали выплачивать карантинные 8 тыс. грн Просмотров: 9
"БРСМ-Нафту" атаковал "картель" из-за отказа повышать цены - Мельничук
"БРСМ-Нафту" атаковал "картель" из-за отказа повышать цены - Мельничук Просмотров: 126
Доллар дешевеет второй день подряд
Доллар дешевеет второй день подряд Просмотров: 279
Цены на продукты в мире достигли 8-летнего максимума - СМИ
Цены на продукты в мире достигли 8-летнего максимума - СМИ Просмотров: 216
Стоимость интернета могут внести в прожиточный минимум
Стоимость интернета могут внести в прожиточный минимум Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг
Голосов: 26420
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть