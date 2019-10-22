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вторник, 22 октября 2019 14:50

При каких условиях Украина получит большую финансовую помощь ЕС

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При каких условиях Украина получит большую финансовую помощь ЕС
Чтобы Украине дали транш, ВР должна принять закон о финансовом мониторинге. Фото: uk.etcetera.media

Если принять закон о финансовом мониторинге, то Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года.

Чтобы начать выборку средств, стране нужно будет находиться в программе МВФ, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствии с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, представлен, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова.

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"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ. У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

Маркарова также договорилась о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом.

Миссия Международного валютного фонда вернется в Украину через 2 недели для согласования новой 3-летней программы сотрудничества со страной.

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