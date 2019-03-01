При каких условиях Украина получит 500 млн евро от ЕС

Получить второй транш ЕС возможно в марте-апреле, убеждены в Минфине. Фото: minfin.com.ua

Правительство выполнило более половины обязательств перед Евросоюзом, чтобы получить второй транш 500 млн евро.

"Еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения. Уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда", - заявила министр финансов Оксана Маркарова на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщили в Минфине.

28 февраля Верховная Рада ратифицировала многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении. Они направлены противодействовать размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

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"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов. Он является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС. Кроме того, ждем введения института уполномоченного экономического оператора", - отметила министр.

На 13-15 марта запланирован очередной визит миссии Евросоюза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС.

Получить второй транш ЕС возможно в марте-апреле, убеждены в Минфине.

В сентябре прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи 1 млрд евро. Деньги нужны, чтобы стабилизировать экономику и продолжить программу проведения структурных реформ.