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Президента просят защитить бизнес от "налогового террора" законопроектов №1210 и 1210-1

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Президента просят защитить бизнес от &quot;налогового террора&quot; законопроектов №1210 и 1210-1
Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины зарегистрировал петицию к президенту об отзыве законопроектов №1210 и 1210-1. Фото: ІА Вежа

На официальном интернет-представительстве президента Украины зарегистрирована петиция №22/078600-еп - об отзыве законопроектов №1210 и 1210-1, как таких, которые "имеют характер налогового террора", - говорится в петиции.

Петицию зарегистрировал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

"Законопроекты №1210 и №1210-1 вызвали на удивление негативную реакцию бизнес-сообщества, вводя достаточно противоречивые изменения в налоговое законодательство, среди которых увеличение сроков проведения проверок налогоплательщиков контролирующими органами, освобождение от ответственности должностных лиц контролирующих органов, увеличение рентной платы за железную руду, существенное повышение ставок акцизного налога и т.д.", - говорится в петиции.

Авторы петиции напоминают, что один из упомянутых законопроектов - №1210-1 - уже был официально отозван, но тем не менее, "почему-то" запланирован к рассмотрению, сегодня, 15 ноября.

"Призываем Вас как президента Украины обеспечить отзыв проектов Законов Украины №1210 и №1210-1, как имеющих характер налогового террора", - говорится в петиции.

"Действительно, это давление на бизнес. Действительно это налоговый террор. Отменяется персональная ответственность налоговых инспекторов, вдвое увеличиваются сроки проведения проверок, ужесточаются санкции по налоговым накладным", - перечисляет негативы законопроектов народный депутат Алексей Гончаренко, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Народный депутат отметил, что и Европейская Бизнес Ассоциация, и Американская торговая палата уже крайне негативно оценили упомянутые законопроекты и уже отправили соответствующие обращения в Верховную Раду Украины.

Напомним, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации определили 11 системных проблем упомянутых законопроектов. В частности, в ЕВА выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.

Особое внимание в ЕВА обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

"Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающим норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов", - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В Американской торговой палате также призвали депутатов не принимать упомянутые законопроекты, а взамен продолжить диалог с бизнесом и экспертной средой.

"Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразила существенное беспокойство по нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования", - заявили в Американской торговой палате.

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