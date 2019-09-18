Президент Всемирного банка рассказал о встрече с Зеленским

Президент Всемирного банка Дэвид Мелпас призвал Владимира Зеленского к проведению реформ.
Сообщил об этом на пресс-конференции во вторник после недавнего посещения Украины, пишет УНН.
"Я был в Киеве с 22 по 24 августа, чтобы обсудить с президентом Зеленским и его командой приоритеты экономических реформ. Я призвал его как можно скорее перейти к осуществлению реформ, особенно уделяя внимание тем, что вскоре принесут пользу людям с помощью либерализации", - сказал Мелпас.
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"Зеленский подтвердил несколько основных направленных на достижение роста мероприятий - проведение земельной реформы, либерализация сектора природного газа, демонополизация от государственных предприятий и банковской сферы, уважение по отношению к независимости центрального банка". - добавляет он.
Президент Всемирного банка сказал, что популярность Зеленского может помочь в экономическом росте Украины.
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас в пятницу избран новым президентом Всемирного банка.
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