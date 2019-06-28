Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля

Президент не стал отклоняться от курса реформ и вопреки интересам некоторых олигархов запускает рынок электроэнергии с 1 июля.

Об этом написал на своей странице в Faсebook политолог Петр Олещук.

"С 1 июля стартует долгожданная реформа рынка электроэнергии. С понедельника рынок должен заработать по конкурентной модели, как в Европе. Цены будут устанавливаться на основании соотношения спроса и предложения. Были опасения, что один олигарх, который после длительного отсутствия недавно вернулся в Украину, будет оказывать давление на руководство государства с целью не допустить внедрения свободного и прозрачного рынка электроэнергии. Но президент не стал уклоняться по курсу необходимых реформ. Следовательно, рынок должен наконец появиться", - написал Олещук.

Политолог напомнил, что намерения изменить устаревшую модель энергорынка единого покупателя на современную, по которой работает большинство развитых стран мира, Украина задекларировала еще в начале двухтысячных, однако реализовать это удалось только сейчас.

"Раз за разом реформу откладывали и только сейчас хватило политической воли наконец начать запуск либерализованного рынка, основанный на принципах Третьего энергетического пакета ЕС", - отметил Олещук.

Он также отметил, что запуск нового рынка электроэнергии является важным этапом в развитии прозрачной конкурентной среды и ключевым индикатором проведения реформ и выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.