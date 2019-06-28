Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1296
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1206
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 23175
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3663
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6777
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1359
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 234
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1206
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1206
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11097
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 216
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
пятница, 28 июня 2019 11:59

Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля

1 Комментировать
Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля

Президент не стал отклоняться от курса реформ и вопреки интересам некоторых олигархов запускает рынок электроэнергии с 1 июля.

Об этом написал на своей странице в Faсebook политолог Петр Олещук.

"С 1 июля стартует долгожданная реформа рынка электроэнергии. С понедельника рынок должен заработать по конкурентной модели, как в Европе. Цены будут устанавливаться на основании соотношения спроса и предложения. Были опасения, что один олигарх, который после длительного отсутствия недавно вернулся в Украину, будет оказывать давление на руководство государства с целью не допустить внедрения свободного и прозрачного рынка электроэнергии. Но президент не стал уклоняться по курсу необходимых реформ. Следовательно, рынок должен наконец появиться", - написал Олещук.

Политолог напомнил, что намерения изменить устаревшую модель энергорынка единого покупателя на современную, по которой работает большинство развитых стран мира, Украина задекларировала еще в начале двухтысячных, однако реализовать это удалось только сейчас.

"Раз за разом реформу откладывали и только сейчас хватило политической воли наконец начать запуск либерализованного рынка, основанный на принципах Третьего энергетического пакета ЕС", - отметил Олещук.

Он также отметил, что запуск нового рынка электроэнергии является важным этапом в развитии прозрачной конкурентной среды и ключевым индикатором проведения реформ и выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 22199
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15183
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 12573
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать Просмотров: 11772
Вице-премьер покинул Кабмин
Вице-премьер покинул Кабмин 1 Просмотров: 9469
Экономика
Когда вдвое подешевеет главная вкусность лета
Когда вдвое подешевеет главная вкусность лета
 Просмотров: 612
Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления
Новая банкнота 1000 грн: эксперты назвали причины и последствия появления
 Просмотров: 1170
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии Просмотров: 198
Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда
Увеличили сроки предварительной продажи билетов на популярные поезда Просмотров: 108
Когда начнет дорожать доллар
Когда начнет дорожать доллар Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
5
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
3
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
Голосов: 20847
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua