Президент подписал закон о доступных кредитах

Президент Владимир Зеленский подписал закон о программе доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Информация появилась на сайте Верховной Рады.
Бизнес сможет получить до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создание минимум 2 рабочих мест.
Кредиты под 7% годовых могут получить предприниматели с выручкой до 25 млн грн, которые не создали новых рабочих мест. В то же время ставку можно снизить на 0,5 пп за каждого нового работника.
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Под 9% годовых взять деньги сможет работающий бизнес с выручкой 25-50 млн грн.
Правда, предприниматели должны инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
В Украине создали Фонд развития предпринимательства. За соответствующее решение проголосовал 261 депутат Верховной Рады.
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