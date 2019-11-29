Премьер-министр показал интерактивную карту строительства инфраструктуры Украины

Гончарук показал, как будет развивать Украину. Фото: РБК

Правительство создало интерактивную карту, на которую нанесли более 100 тысяч различных объектов во всех населенных пунктах - детсады, школы, культурные и медицинские учреждения и тому подобное. Благодаря этой карте будут строить инфраструктуру Украины.

"Если посмотреть на сеть, то иногда мы, налогоплательщики, платим в разы дороже на обучение одного ребенка, а взамен ребенок получает худшее образование. Та же история с темой медицины. У нас очень часто "скорой" человека с инсультом везут в больницу, в которой ему не могут оказать помощь. У нас очень часто существуют организации, которые представляют из себя больницы, хотя на самом деле ими не являются. Мы проанализировали эффективность сетей образования, здравоохранения, предоставления административных услуг, системы безопасности и сделали интерактивную карту, которой мы планируем развивать эту инфраструктуру Украины в будущем ", - в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер подчеркнул, что "впервые свели в одну систему информацию о культурных заведениях, детских садах, школах, больницах, все то, что предоставляет услуги и с чем работают и живут люди. Мы определили стандарт для любой сферы. Это означает, что, например, если человек в городе должен получать стандарт такого уровня, чтобы после того, как он вызывает "скорую" в течение 10 минут, не больше, к нему должна приезжать "скорая", а в сельской местности 20 минут, мы будем планировать сеть таким образом , чтобы этот стандарт обеспечивался на всей территории Украины. Сегодня это не так, на территории Украины очень много белых пятен. Это означает на самом деле, что люди не получают нормальную услугу за налоги, которые они платят. И это не допустимо".

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Для обеспечения этих стандартов нужно построить дороги.

"Мы понимаем, что для того, чтобы обеспечить этот стандарт, нужно построить огромное количество местных дорог. Конечно, надежными нашими партнерами будут способные общины, ежедневно образующиеся в Украине. Поэтому слухи о том, что правительство не поддерживает децентрализацию, это не правда . Мы поддерживаем децентрализацию, потому что украинскому правительству нужен сильный эффективный способный партнер на месте", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее в Укрзализныце заявили об открытии новых маршрутов в Европу.