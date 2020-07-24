Премьер объяснил, когда реформируют налоговую

Государственную фискальную службу ликвидируют до конца текущего года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюселле, передает hromadske.ua.
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По его словам, это условие для получения второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
"До конца года Кабмин должен утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - подчеркнул премьер.
23 июля Украина и ЕС договорились о макрофинансовой помощи - кредит на €1,2 млрд. Половину средств Брюссель перечислил сразу. Чтобы получить еще €600 млн надо выполнить требования ЕС.
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