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четверг, 13 февраля 2020 11:59

Премьер объяснил, когда газ для населения подешевеет

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Премьер объяснил, когда газ для населения подешевеет
Украине необходимо увеличивать собственную добычу газа. Фото: ua-energy.org

Чтобы украинцы меньше платили за газ, нужно увеличивать собственную добычу. Правительство работает над этим.

"Украина имеет эффективнее распоряжаться недрами. Без "смотрящих" и групп влияния", - написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер посетил одну из полтавских скважин Укргаздобычи.

"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - сообщил Гончарук.

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По его словам, запустили Инвестиционный атлас недропользователя. На него нанесли более 100 готовых к недропользования объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр. В феврале стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Надо понимать, что мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - пояснил премьер.

2019-го, согласно информации Укргаздобычи, компания добыла 13,6 млрд куб. м газа. Это меньше добычи 2018 года - 13,8 млрд куб. м.

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