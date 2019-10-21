Премьер объяснил, как будут приватизировать государственные компании

Частичная приватизация Укрпочты позволит компании развиваться. Фото: НВ Бизнес

В Украине могут частично приватизировать до 10 крупных госпредприятий. В том числе и Укрпочту.

"Эти предприятия или могут быть запрещены к приватизации полностью, или, что мне нравится больше, подготовленные к так называемому IPO, то есть до выхода на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Уніан.

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По его словам, различным акционерам можно продать 20-30% акций Укрпочты. Это дало бы возможность предприятию развиваться.

"Полная продажа таких предприятий - сложное решение. К ней нужно подходить осторожно", - подчеркнул премьер.

2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменила перечень предприятий, не подлежащих приватизации.