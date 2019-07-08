Премьер Гройсман: цена на газ для населения осенью расти не будет

Гройсман прокомментировал повышение цен на газ для населения. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения осенью расти не будет.

"Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Эти цены находятся в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены. Потому что запас до начала отопительного сезона должен быть сформирован на уровне 20 млрд кубометров", - сказал премьер в интервью телеканалу ICTV.

Он подчеркнул, что этого запаса Украине хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона.

Гройсман не видит объективных оснований для повышения цены на газ. Он пообещал сделать все, чтобы "монополисты следовали стратегии уменьшения цен".

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Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года, однако эта подготовка оказалась под угрозой из-за падения собственной добычи газа.