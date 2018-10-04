Представитель Кабмина рассказал, кто потеряет субсидии

Субсидию потеряют полмиллиона домохозяйств. Фото: 112

Около полумиллиона получателей субсидий потеряют их.

Речь идет о трех главных категориях людей, заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Вадим Денисенко в эфире "112 Украина".

"Первое, заработал реестр субсидиантов. Только по Киевской области найдено более 20 тыс. двойников, людей, которые одновременно получали субсидию.

Второй момент, это люди, которые имеют дома более 200 кв. м и квартиры более 120 кв. м - вопрос по этим людям, нужно ли давать субсидию на столь большие дома.

И третий момент, это люди, которые официально числятся безработными - им предлагается идти на биржу труда. Но человек, судя по всему, получает зарплату в конверте и не хочет оформляться на биржу труда - тогда он теряет право на субсидию.

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Это три главные категории людей, которые потеряют право на субсидии в этом году. Никакой трети не будет. Будет ли уменьшение на 10-15% субсидиантов? Да, очевидно оно будет. По прогнозам правительства, примерно 5,5 млн млн домохозяйств в этот отопительный сезон будут получать субсидии. В прошлом году около 6 млн было. Полмиллиона домохозяйств примерно потеряют свои субсидии", - объяснил он.

Также Денисенко отметил, что наличие переводов от работающих за границей родственников также будут влиять на получение субсидии.

1 июля текущего года Министерство социальной политики запустило работу Государственного реестра субсидиантов. Ожидается, что реестр упростит множество процедур, связанных с системой субсидий.