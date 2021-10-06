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среда, 06 октября 2021 10:46

Председатель Укрэксимбанка сложил полномочия

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Председатель Укрэксимбанка сложил полномочия
Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов. Фото: facebook.com/Евгений Мецгер

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер после скандала с журналистами "Схем" сложил полномочия.

Самоустранился от должности на время следствия полиции и внутренней проверки банка. Об этом говорится в его заявлении.

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"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий , - говорится в заявлении.

Вернется ли на должность - будет зависеть от выводов следствия и проверки.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного".

В Укрэксимбанке отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

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