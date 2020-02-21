Предпринимателям рассказали, надо ли сохранять чеки

Сохранять чеки не нужно. Этого не требуют налоговая, НБУ или Минфин. Фото: interbuh.com.ua

Предпринимателям, имеющим торговые точки, не нужно хранить чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата.

"Увидел, как работницы спортзала старательно клеят какие-то бумажки в журнал после закрытия кассы. Оказалось, что каждый вечер в журналы вклеивались два типа документов - чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата. Оказалось, что такие документы у себя сохраняют практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках", - написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, в Нацбанке, налоговой и Министерстве финансов разъяснили, что хранить чеки не нужно.

"Z-отчеты нужно хранить, только если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда", - отметил Дубилет.

Основные государственные органы подключили к сервису check.gov.ua. В частности, к сервису подключили сервисные центры Министерства внутренних дел, миграционной службы, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, центры предоставления административных услуг, услуг в областных государственных администрациях.